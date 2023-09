Aufgrund des zuletzt stark erhöhten Besucheraufkommens am Vormittag passt das Delme Klinikum Delmenhorst bis auf Weiteres seine Besuchszeiten an. Wie DKD-Pressesprecherin Tomke Hammerl mitteilt, ist das Krankenhaus nun täglich von 13 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. Der Besuch der Intensivstation (ITS) und der „Intermediate Care“-Station (IMC) ist weiterhin täglich von 14 bis 19 Uhr und nach Absprache mit der Station möglich.

Diese Ausnahmen gelten

Weitere Ausnahmen gelten nach Absprache mit der Station zudem für Angehörige, die eine lebensbedrohlich erkrankte Person besuchen und Angehörige von Personen der Palliativstation. Auch die Begleitperson einer Schwangeren unter der Geburt, der Vater, der sein Neugeborenes und seine Partnerin besucht, sowie die Eltern (oder sonstige enge Bezugspersonen) eines kranken Kindes sind von den regulären Besuchszeiten ausgenommen. Das Gleiche gilt für eine Begleitperson einer älteren, gebrechlichen, dementen oder seh- respektive gehbehinderten Person. Auch Dolmetscher und gerichtlich bestellte Betreuer fallen unter die Ausnahmeregelung.

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes weiter empfohlen

Das DKD empfiehlt den Mitarbeitern, Patienten und Besuchern weiterhin das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Diese Empfehlung gilt gleichermaßen für das Delme Klinikum Delmenhorst und das Medizinische Versorgungszentrum. Außerdem weist die Klinik darauf hin, dass bei einem positiven Corona-Nachweis ein Besuchsverbot besteht. Tagesaktuelle Informationen sind auf der DKD-Homepage hinterlegt.