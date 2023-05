Werben als Team im DKD für Pflegeberufe (von links): Winfried Königs, Dorte Kaufmann, Joost Stukenborg, Christa Ibelings, Wolfgang Steiner und Carola Tiefuhr. Foto: Marco Julius up-down up-down Tag der Pflege 2023 Delme Klinikum Delmenhorst will Team in der Pflege stärken Von Marco Julius | 12.05.2023, 08:35 Uhr

Der Internationale Tag der Pflege am Freitag, 12. Mai, soll die Arbeit der Menschen würdigen, die Kranken und Alten helfen. Am Delme Klinikum Delmenhorst will man ein Signal an die Belegschaft senden.