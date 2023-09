Zeit vergeht „unfassbar schnell“ Delme-Werkstätten ehren Jubilare für „205 Delme-Jahre“ Von Melanie Hohmann | 01.09.2023, 09:33 Uhr Wilfried Lau (10 J.), Mohamed Olgo (25 J.), Iris Neumann, Andrea Strauß, Udo Fuhrmann (alle 10 J.), Birgit Duchstein (BR), Jürgen-Axel Haferkamp (30 J.), Nahid Chirazi (GF), Ute Stollreiter (10 J.), Torsten Freyer (GV), Stefan Martens-Graschtat (10 J.), Holger Meyer (35 J.), Hermann Schlake (25 J.), Frank Niemeyer (20 J.) und Katrin Brendel (10 J.) Foto: Kalle Jabs/Delme-Werkstätten up-down up-down

Was früher in Arbeitsstätten normal war, wäre heute undenkbar. Wer bereits seit 35 Jahren bei den Delme-Werkstätten arbeitet, hat so einiges miterlebt. Die „Jüngeren“ zeigten sich beeindruckt und fragten sich, wo die Zeit geblieben ist.