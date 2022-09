Von 10 bis 40 Jahren Dienstzugehörigkeit: Nahid Chirazi, Kalle Jabs, Robert Fieweger, Holger Lüning, Frank-Reiner Sander-Badelt, Elke Nölker, Birgit Credo, Marion Hübner und Jens Wollenweber (v.l.n.r.). Foto: Delme-Werkstätten/Ute Stollreiter up-down up-down Geschäftsführerin unter Jubilaren Delme-Werkstätten ehren in Sulingen langjährige Mitarbeiter Von Melanie Hohmann | 16.09.2022, 21:00 Uhr

Das Dienstjubiläum vieler Mitarbeiter feierten nun die gemeinnützigen Delme-Werkstätten in ihrem Café Delsul in Sulingen. Am längsten ist Jens Wollenweber dabei.