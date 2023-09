Weil ein 17-jähriger Fahrer gleich zwei Ampeln ignorierte, geriet er ins Visier der Polizei. Daraufhin nahm der Fall eine Wendung. Eine Verfolgung durch die Polizei endete mit einer körperlichen Auseinandersetzung und der Festnahme des jungen Fahrers. Das teilte die Polizei mit.

Fahrer flüchtet vor der Polizei

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.50 Uhr im Stadtgebiet von Delmenhorst. Der Fahrer eines VW missachtete zunächst das Rotlicht an der Ampel der Rudolf-Königer-Straße in Richtung Hans-Böckler-Platz. Kurz darauf passierte er eine weitere rote Ampel am Hans-Böckler-Platz, Ecke Am Stadtwall. Die Polizei reagierte sofort und gab Anhaltesignale, um den Fahrer aufgrund seiner Verstöße zu kontrollieren. Doch anstatt stehenzubleiben, beschleunigte der Fahrer und versuchte zu flüchten. Er bog in die Parkstraße ab und kam auf einem Parkplatz in der Straße Am Vorwerk zum Stehen.

Sowohl der Fahrer als auch ein Beifahrer verließen das Fahrzeug und entfernten sich zu Fuß von der Szenerie. Kurz darauf kehrten sie jedoch zurück, stiegen wieder ins Auto und versuchten erneut zu flüchten. Ein Polizeibeamter musste sogar ausweichen, um einer Kollision zu entgehen.

Die Beamten griffen schließlich ein und stoppten das Fahrzeug. Dabei kam der Mitteilung zufolge auch körperliche Gewalt zum Einsatz. Der 17-jährige Fahrer aus Bremen hatte keine gültige Fahrerlaubnis und befand sich in Begleitung von drei weiteren Jugendlichen, zwei 16-Jährigen und einem 17-Jährigen aus Bremen.

Die Polizei leitete gegen den minderjährigen Fahrer Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.