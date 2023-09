Eigentlich hatten sie schon ihren Nachfolger an der Angel. Ein junger Arzt aus Nordrhein-Westfalen meldete sich bei Dr. med. Marion Spiggelkötter und ihrem Mann Dr. med. Florian Spiggelkötter, nachdem das Ärztepaar aus Düsternort eine Anzeige im Ärzteblatt geschaltet hatte. „Der wollte uns direkt in Rente schicken“, erzählt Florian Spiggelkötter.

Doch ihre Gemeinschaftspraxis in Delmenhorst wollen die Spiggelkötters nicht jetzt, sondern erst im Januar 2025 abgeben. Aus dem ersten Vorstoß haben die beiden 65-Jährigen ihre Schlüsse gezogen. Der neue Plan: Im Frühling oder Sommer 2024 soll die Nachfolgersuche für die Praxis erst so richtig losgehen.

Praxis ist in ehemaligem Bank-Gebäude

Wenn es dann mal so weit ist, werden die beiden Hausärzte auf 33 lange Jahre in der Düsternortstraße zurückblicken. 1991 hatten sie die Gemeinschaftspraxis zusammen eröffnet. Vorher wurden die Räumlichkeiten von der Oldenburgischen Landesbank bezogen. „Es war reines Glück, dass wir hier reingekommen sind. Den Umzug haben wir mit der Sackkarre gemacht“, blickt Florian Spiggelkötter zurück. Zuvor hatten sie nämlich in unmittelbarer Umgebung praktiziert.

Aus dem Tresorraum wird eine Toilette

Den Standort mitten in Düsternort bezeichnet das Paar als „perfekt“. „Hier hat man einen Parkplatz und die Räumlichkeiten sind wirklich toll“, schwärmt Marion Spiggelkötter. Da, wo früher einmal Geldautomaten standen, befindet sich nun ein großes Wartezimmer. Aus dem Tresorraum ist eine Toilette entstanden.

Einbruchsversuch scheitert

Florian Spiggelkötter plaudert aus dem Nähkästchen. Es habe mal einen Einbruchsversuch in die Praxis gegeben. Der oder die Täter hätten mehrfach versucht, mit einem Stein die Scheibe zu ihrem Arbeitszimmer einzuschlagen – ohne Erfolg. „Die Fenster hier sind so dick, da kommt nichts durch. Das ist wohl Panzerglas“, vermutet der Allgemeinmediziner.

Dr. med. Florian Spiggelkötter zeigt es an: Hier hat ein Einbrecher versucht, die Scheibe zur Praxis einzuschlagen. Foto: Jonas Altwein Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit ihren insgesamt rund 1500 Patienten hat das Ärztepaar überwiegend gute Erfahrungen gemacht. „Man kann hier mit den Leuten reden. Das ist ein sehr entspannter Umgang“, sagt Marion Spiggelkötter. Und das sei nicht überall so. Ein Arzt aus dem gehobeneren Bremer Stadtteil Schwachhausen habe sich über die Art so mancher Privatpatienten beklagt. „Deswegen ist der dann nach Huchting gegangen“, erzählt Florian Spiggelkötter.

Als die Patienten vor der Haustür standen

In Delmenhorst haben die Spiggelkötters nie darüber nachgedacht, die Stadt zu verlassen. „Wir sind glücklich“, bekräftigt Marion Spiggelkötter. Nur in den Anfangsjahren, als sie ihren Wohnsitz noch über der alten Praxis hatten, sei es ihnen manchmal zu viel geworden. So hätten Patienten auch gerne mal nach Praxisschluss bei den Ärzten geklingelt, wenn sie gesehen haben, dass oben noch Licht brenne. Marion Spiggelkötter habe da mal mit dem Baby auf dem Arm eine Spritze geben müssen.

Spiggelkötters wollen Ruhestand in Bassum genießen

Erfahrungen, die sich heute nicht wiederholen können. Nicht nur, weil die drei Söhne der beiden inzwischen erwachsen sind, sondern auch, weil die Spiggelkötters mittlerweile in Bassum im Landkreis Diepholz wohnen. Wenn sie in anderthalb Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen, müssten sie dort einiges nachholen:

„Es bleibt vieles liegen. Privates Leben findet kaum statt.“ Marion Spiggelkötter Allgemeinmedizinerin in Delmenhorst

Ein bisschen Sport wäre nicht schlecht, findet Marion Spiggelkötter. Und um ihren großen Garten mit Birnenbäumen wollen sie sich kümmern. „Wir werden das total genießen“, ist sich die Allgemeinmedizinerin sicher.

Ärztepaar kann sich Rückkehr in den Beruf vorstellen

Doch so ganz ohne Arbeit – das kann sich das Ärztepaar auf Dauer schlecht vorstellen. „Wir halten uns ein Hintertürchen offen“, sagt Florian Spiggelkötter. Und auch Marion Spiggelkötter ist nicht abgeneigt: „Nach einer Zeit könnten wir wieder was machen.“ So wie ein gewisser Dr. Loesdau, der seine Praxis in Delmenhorst an der Cramerstraße aufgegeben hatte, um dann ein paar Jahre später am Hasporter Damm in einer Gemeinschaftspraxis zurückzukehren.

So schätzen die Spiggelkötters die Nachfolgersuche ein

All das ist für die Spiggelkötters aber noch Zukunftsmusik. Was die Nachfolgersuche für ihre Praxis betrifft, gehen die Meinungen bei den Eheleuten etwas auseinander. Marion Spiggelkötter sieht nur eine 30-prozentige Chance, dass sich jemand finden lässt, der die Räumlichkeiten und die vielen Patienten im Januar 2025 übernimmt. Ihr Mann sage 60 Prozent. Dass es aber durchaus möglich ist, einen Nachfolger zu finden, wissen sie schon aus eigener Erfahrung.