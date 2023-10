An den Anblick muss sich der eine oder andere Kunde der Aldi-Filiale beim Jute-Center in Delmenhorst wohl erst noch gewöhnen: Seit etwa einem Monat beschäftigt der Discounter dort einen externen Sicherheitsservice. „Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden liegt uns am Herzen und zählt zu den obersten Prioritäten beim Einkauf in unseren Filialen“, begründet Aldi-Sprecherin Larissa Rosellen die Maßnahme auf Nachfrage unserer Redaktion. Zu weiteren Details wie zum Beispiel der Anzahl der Diebstähle – auch im Vergleich zu anderen Filalen – wolle sich das Unternehmen nicht öffentlich äußern. Auch die Frage, ob es sich um eine dauerhafte oder eine temporäre Maßnahme handeln soll, lässt Aldi offen.

Aldi-Filiale laut Polizei nicht besonders auffällig

Warum Aldi einen Sicherheitsdienst in der Filiale am Jute-Center für nötig hält, die im Juni im Zuge der Modernisierung des gesamten Filialnetzes umgebaut worden war, könne er nicht sagen, so der Delmenhorster Polizeisprecher Albert Seegers. Seit Jahresbeginn habe es dort nur 18 Einsätze wegen Ladendiebstahls gegeben – was nicht besonders viel sei – und seitdem auch keinen signifikanten Anstieg, teilt er mit. Hinzu kämen einige Fahrraddiebstähle vor dem Markt, einige Unfälle auf dem Parkplatz des Jute-Centers und „manchmal“ pöbelnde, meist alkoholisierte Menschen in und vor dem Aldi-Markt.