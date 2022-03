Der Journalist und Publizist Andreas Speit analysiert die „Querdenker“ am 28. März in der Delmenhorster Markthalle. FOTO: Sebastian Kahnert / dpa Kenner der rechtsextremen Szene Andreas Speit nimmt in Delmenhorst „Querdenken“-Bewegung auseinander Von Melanie Hohmann | 26.03.2022, 12:59 Uhr

Der Journalist und Publizist Andreas Speit, einer der besten Kenner der rechtsextremen Szene in Deutschland, analysiert die „Querdenker“ am Montag, 28. März, um 19 Uhr in der Delmenhorster Markthalle.