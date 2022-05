Durch die Baustelle an der Syker Straße wurde die Sperrung am Reinersweg bis Anfang Juli verlängert. FOTO: AleX/PHOTO Sperrung am Reinersweg verlängert Delmenhorst: Arbeiten am Kreisel Syker Straße schreiten voran Von Ruben Schiefke-Gloystein | 31.05.2022, 12:32 Uhr

An Delmenhorsts Großbaustelle an der Syker Straße wird aktuell am zukünftigen Kreisverkehr gearbeitet. Die Sperrung am Reinersweg dauert zudem länger an.