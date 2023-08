Tische und Sitzgelegenheiten im Innenbereich sind bereits postiert, auch die Elektrizität macht schon mit. Die Bäckerei Krützkamp steht kurz vor der Eröffnung eines neuen Cafés an der Stedinger Straße 203. Im Stadtteil Bungerhof geht das regional weit verbreitete Familienunternehmen mit dem größten Standort in Delmenhorst an den Start.

Neueröffnung verschiebt sich um wenige Tage

Inhaberin Antje Krützkamp-Kubainsky hilft fleißig mit, als am Mittwochvormittag, 30. August, intensiv an den Vorbereitungen für die bevorstehende Neueröffnung gearbeitet wird. „Wann soll es denn losgehen?“, will ein Passant in Arbeiterkluft wissen. Die Antwort lautet: Schon sehr bald. Eigentlich wollte man die ersten Kunden in den großzügigen Räumlichkeiten am 1. September in Empfang nehmen. Nun verschiebt sich die Eröffnung um wenige Tage auf den nächsten Mittwoch, 6. September.

Der zehnte Standort des Familienunternehmens

Für die Bäckerei Krützkamp ist es bereits die zehnte Verkaufsstelle in Delmenhorst und dem Umland. Antje Krützkamp-Kubainsky führt das seit 1938 in der Region sesshafte Familienunternehmen in dritter Generation zusammen mit ihrem Mann Volker Kubainsky. Auch ihre beiden Söhne arbeiten in der Verwaltung mit.

Mit dem neuen Krützkamp-Standort an der Stedinger Straße schließt die Bäckerei- und Konditorei-Kette aus Delmenhorst einen längeren Leerstand in Bungerhof. Ursprünglich wollte man sich mit dem Café an der angrenzenden Nordstraße niederlassen. Doch auch die etwas nördliche Lage sei vielversprechend. „In diesem Stadtteil bietet sich ein Café einfach an. So etwas fehlt hier noch in der Umgebung“, findet Inhaberin Krützkamp-Kubainsky.

Sitzgelegenheiten drinnen und draußen

Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern ist Platz für 50 Gäste. Das bedeutet rund ein Drittel mehr an Sitzgelegenheiten als in den anderen Delmenhorster Cafés der Marke Krützkamp. Neben dem Eingangsbereich wird es an der Stedinger Straße auch eine Terrasse geben, wo man es sich unter Sonnenschirmen gemütlich machen kann. Was den Einrichtungsstil angeht, soll auch das neue Geschäft einen Wiederkennungswert erhalten. „Wir wollen den Kunden eine wohnliche Atmosphäre bieten. Das ist einfach unsere Handschrift“, sagt Krützkamp-Kubainsky.

Das Café der Krützkamp-Kette bekommt auch eine Terrasse. Hier werden noch zwei Sonnenschirme aufgestellt

Gäste werden am Platz bedient

Angeboten werden in dem Café ganz klassisch Brot und Brötchen, aber auch Kuchen und Torten. Zudem wird es eine Frühstückskarte geben und einen Service direkt am Platz. In der neuen Filiale arbeiten fünf Kräfte in Teil- und Vollzeit, mit Aushilfen sind es 15 Beschäftigte.

Café ist täglich geöffnet

Was die Öffnungszeiten betrifft, so ist man von montags bis samstags ab 6.30 Uhr für Frühaufsteher erreichbar. Unter der Woche ist das Café durchgehend bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende schließt man bereits um 13 Uhr. Sonntags geht der Verkauf ab 8 Uhr los. Zum Start am 6. September sollen die Kunden auch mit besonderen Angeboten in das Café gelockt werden. Die Chefin Antje Krützkamp-Kubainsky blickt der Neueröffnung sehr positiv entgegen: „Wir freuen uns, dass es hier bald losgeht. Und sind überzeugt davon, dass der Standort ein Erfolg wird.“