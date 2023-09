Auf der Großbaustelle Syker Straße in Delmenhorst gibt es Verzögerungen. Und deshalb ist der sechste Bauabschnitt, im Bereich zwischen der Einfahrt zu Hausnummer 233 (Lasertag-Arena) und dem Einmündungsbereich der Langenwischstraße, voraussichtlich erst am 31. Oktober fertig. Zuvor hatte der Fachdienst Straßen- und Brückenbau kalkuliert, am 8. September damit fertig zu sein. Das teilte die Verwaltung jetzt mit. Bereits die Fertigstellung des fünften Bauabschnitts hatte sich verzögert.

Das ist die Umleitung an der Syker Straße

Wie bisher kann die Baustelle in beide Richtungen über die Umleitung über Syker Straße, Berliner Straße, Hasporter Damm, Niedersachsendamm, Annenheider Allee, Reinersweg und Syker Straße umfahren werden.

Des Weiteren ist die Dwoberger Straße, im Bereich der Bahngleise, für den Verkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer bereits seit Dienstag, 5. September voll gesperrt. Zuvor hatte die Stadtverwaltung die Sperrung ab dem Mittwoch, 6. September angekündigt. Das Ende der Arbeiten wird für Freitag, 8. September, angepeilt. Zusätzlich ist der Blücherweg in Höhe der Hausnummer 40 wegen eines Kanalrohrschadens bis voraussichtlich 15. September gesperrt. Die betroffenen Bushaltestellen werden für die Sperrung den Angaben zufolge aufgehoben.