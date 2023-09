Die Stadt Delmenhorst beteiligt sich mit verschiedenen Kooperationspartnern an der bundesweiten Interkulturellen Woche. In der Stadt verteilt gibt es vom 22. bis 30. September zahlreiche Aktionen. Das Motto der Woche, die in mehr als 600 Städten und Gemeinde begangen wird, lautet „Neue Räume“. Koordiniert werden die hiesigen Aktionen aus dem für Zuwanderung und Integration zuständigen Fachdienst von Thomas Lauts. „Wir freuen uns auf diese Woche“, sagt er. Sie solle Räume bieten, sich neu zu begegnen, sich kennenzulernen, zu verstehen, zu vernetzen oder einfach nur um gemeinsam zu feiern. Sie soll aber auch ermutigen, Räume zu fordern, zu planen und infrage zu stellen.

Delmenhorst war 2022 erstmal offiziell dabei, 2021 gab es allerdings schon einen „sanften Start“. Jetzt freut sich Christina Rasche aus dem Fachdienst, dass dem Aufruf zur Teilnahme so viele Delmenhorster Institutionen gefolgt sind. „Wir können uns auf ein schönes, vielseitiges Programm freuen“, ist sie überzeugt.

Frühstück der Kulturen

Die in den multikulturellen Stadtteilen Düsternort, Hasport, Deichhorst und Wollepark liegenden Nachbarschaftsbüros beteiligen sich zum Beispiel jeweils mit einem „Interkulturellen Frühstück“ an der Aktionswoche. „Essen verbindet“, sagt der Vertreter der Gemeinwesenarbeit Till Kujadt. Und Kultur gehe durch den Magen. Jede, der sich anmeldet, soll etwas mitbringen, sodass man sich durch die „Weltgeschichte probieren kann“.

Das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur bietet kostenlose Führungen unter dem Titel „Ankommen in Delmenhorst - Zuwanderung in eine Industriestadt“ an. Am Dienstag, 26. September, 11 Uhr, Mittwoch, 27. September, 14 Uhr, und Freitag, 29. September, 16.30 Uhr, wird gezeigt, dass Delmenhorst seit über 100 Jahren ein Ort von Begegnungen unterschiedlicher Kulturen ist. Anmeldungen sind unter (04221) 2985812 erwünscht.

Bei kleinen Snacks und Spielen ins Gespräch kommen

Die Jugendhäuser der Stadt haben unter anderem Workshops im Angebot. So heißt es zum Beispiel am Freitag, 22. September, von 15 bis 18 Uhr im Jugendhaus Wittekindstraße „Lerne die kurdische Kultur kennen“. Die Teilnahme ist kostenlos, eingeladen sind Jugendliche mit und ohne ihre Eltern. Das Jugendhaus Sachsenstraße wiederum lädt am Donnerstag, 28. September, von 15 bis 18 Uhr zum „interkulturellen Miteinander“ ein. Alle Altersklassen und Kulturen sollen bei kleinen Snacks und Spielen ins Gespräch kommen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Sarah Stellamanns kündigt ein Stadtteilfest Düsternort an, dass die Stadtteilkonferenz mit verschiedenen Einrichtungen am Samstag, 23. September, von 11 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz in Düsternort veranstaltet. Kostenlos und ohne Anmeldung werden hier unter anderem viele Mitmach-Aktionen für Kinder geboten. Aber auch Musik, Essen und Getränke wird es geben.

Bewegung ins Spiel bringen will die Evangelische Familien-Bildungsstätte am Sonntag, 24. September, von 14 bis 17 Uhr. Dann sollen nicht nur Angebote des Hauses vorgestellt werden. Neue und alte Spiele aus aller Welt für Groß und Klein stehen auf dem Programm. Das Motto lautet passend „Move it!“.

Sozialarbeit an Schulen

Die Volkshochschule (VGHS) beteiligt sich mit zwei Angeboten. Am Montag, 25. September, gibt es von 10 bis 16 Uhr eine Fortbildung unter dem Titel „Beruf und Alltag rassismuskritisch hinterfragt“. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung per Mail an anmeldung@vhs-delmenhorst.de ist erforderlich. Am Mittwoch, 27. September, 16 bis 18 Uhr, veranstaltet die VHS dann einen Gesprächskreis Integration. Das Thema lautet „Sozialarbeit an Schulen in Delmenhorst“. Mit dabei ist Merle Siedenburg, Geschäftsführerin der Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung und bei freiem Eintritt möglich.

Tag der offenen Tür beim DRK

Der DRK-Kreisverband Delmenhorst lädt am Samstag, 30. September, von 11 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Tür rund um das Café Kö an der Königsbergerstraße. Alle Altersgruppen, Nationen und Kulturen sind zu einem internationalen Fest mit vielen Aktionen nicht nur für Kinder eingeladen. Auch hier ist der Eintritt frei.

Das Kinder- und Jugendparlament hat ein Plakat für Toleranz gestaltet, das an die Schulen verteilt werden soll.

Der Kommunalpräventive Rat der Stadt organisiert eine schulinterne Veranstaltung in der Außenstelle des Willms-Gymnasiums. Schüler der Klassen 8 bis 10 werden ein Live-Hörspiel erleben, dass sich unter anderem mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit beschäftigt und sind dann zu einer Diskussion eingeladen.

Das komplette Programm findet sich in Kürze unter www.delmenhorst.de/interkulturelle-woche.