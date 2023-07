Organisieren den Gedenktag für verstorbene Drohgenkonsumenten (v.li.): Sarah Owen, Dhara Breitholz und Nicole Meyer-Böhle von der drob Delmenhorst. Die Steine sollen individuell bemalt werden. Foto: Marco Julius up-down up-down drob lädt auf den Marktplatz Delmenhorst beteiligt sich erstmals an Gedenktag für Drogenopfer Von Marco Julius | 18.07.2023, 17:55 Uhr

An diejenigen, die unmittelbar aufgrund von Drogenmissbrauch oder von langjährigen Folgen des Missbrauchs verstorben sind, will jetzt die drob Delmenhorst erinnern. Mit einer persönlich gefärbten Veranstaltung auf dem Marktplatz. Die Zahl der Drogentoten in Delmenhorst in diesem Jahr schreckt auf.