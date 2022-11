Ein Autofahrer aus Bremen hat sich am Dienstagmorgen auf der A28 auf Höhe der Abfahrt Deichhorst überschlagen. Foto: Monika Skolimowska / dpa up-down up-down Überschlag mit 2,0 Promille Betrunkener Autofahrer kommt auf A28 in Delmenhorst von Fahrbahn ab Von Eyke Swarovsky | 29.11.2022, 12:28 Uhr

Ein Autofahrer hat sich am frühen Dienstag mit seinem BMW auf der A28 in Delmenhorst überschlagen. Wie sich herausstellen sollte, saß er sturzbetrunken am Steuer.