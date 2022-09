Die Polizei konnte den Mann nur kurz beruhigen. Foto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Widerstand gegen Polizeibeamte Betrunkener randaliert in Wohnung der Eltern und auf Wache in Delmenhorst Von Florian Mielke | 15.09.2022, 13:44 Uhr

Ein 36-Jähriger Mann geriet diesen Mittwoch an der Oldenburger Straße in Delmenhorst mit seinen Eltern in einen Streit. Die Polizei konnte die Situation zunächst noch beruhigen. Dabei sollte es aber nicht bleiben.