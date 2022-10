Die Busfahrer der Delbus Peter Kruse (von rechts), Jan Behrendsen und Martin Löning streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Foto: Sophie Wehmeyer up-down up-down Weitere Ausfälle nicht ausgeschlossen Delbus-Streik geht in nächste Runde: „Kein Angebot, keine Arbeit“ Von Sophie Wehmeyer | 07.10.2022, 14:00 Uhr

Zum zweiten Mal in den laufenden Tarifverhandlungen treten die Busfahrer der Delbus in einen Streik. Etwa 50 Beschäftigte sind am Freitagmorgen zur Kundgebung am ZOB in Delmenhorst zusammengekommen und haben bessere Löhne und Arbeitsbedingungen gefordert.