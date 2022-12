Die Krippe auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt stimmt auf das Fest ein. Foto: Marco Julius up-down up-down Predigttexte mit aktuellem Bezug Diese Botschaften senden die Delmenhorster Kirchen zum Weihnachtsfest Von Marco Julius | 23.12.2022, 12:33 Uhr

Der Ukrainekrieg und die Klimakrise überschatten in diesem Jahr das Weihnachtsfest. In den Predigttexten zum Fest in der Stadtkirche und in St. Marien in Delmenhorst gibt es durchaus aktuelle Bezüge.