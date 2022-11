Im Neuen Fitgerhaus in Delmenhorst droht durch die baldige Schließung von H&M massiver Leerstand. Foto: Michael Korn up-down up-down Hennes & Mauritz gibt Filiale auf Delmenhorst droht mit Schließung von H&M beschleunigte Sogwirkung Meinung – Michael Korn | 10.11.2022, 09:04 Uhr

H&M macht seine Filiale in Delmenhorst in einem halben Jahr dicht. Was das für die Innenstadt bedeutet. Ein Kommentar.