Heimaufsicht wird aktiv Fachkräftemangel in Altenpflege beschäftigt Delmenhorster Heimaufsicht Von Frederik Grabbe | 02.02.2023, 11:27 Uhr

In Alten- und Pflegeheimen gibt es generell zu wenig Fachkräfte. In Delmenhorst konnte im vergangenen Jahr jede zweite Einrichtung die erforderliche Fachkräftequote nicht einhalten. So handelt in solchen Fällen die Heimaufsicht.