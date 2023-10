Ab Mittag füllten sich die Straßen, die sonst eher ruhige Innenstadt wurde zu einer vollen Schlender- und Schlemmermeile: Delmenhorst hat sein 30. Kartoffelfest mit rund 50.000 Besuchern gefeiert, und dabei gleich einige Legenden der Veranstaltung geehrt.

Vielseitiges Programm

Auf vielen Stationen konnten sich die Besucher alles rund um die tolle Knolle schmecken lassen, von der Folienkartoffel bis zum Kartoffelpuffer. In der Markthalle schälten Erwachsene und Kinder um die Wette, und die Sundown-Skifflers, die „Twinns“ oder „Unken Ruf“ sorgten für Musik. Landwirtschaftliche Oldtimer, ein Portraitzeichner oder riesige „Walking Acts“ in Form von Schmetterlingen sorgten für Bombenstimmung.

Die „Walking Acts" sorgten für Hingucker. Foto: Kai Hasse

Und das Wetter spielte mit, Gott sei Dank: Während es am Samstag zuvor noch büschn schietig war, gab es sonntags doch den heiteren Herbsttag, den das Fest braucht wie die Knolle den lockeren Acker.

30 ist ein stolzes Alter – und eben jene 30 Jahre sind einige der Mitwirkenden auch schon dabei, wie der ehrenamtliche Bürgermeister Hermann Thölstedt und Ralf Hots-Thomas von der Delmenhorster Wirtschaftsförderung dwfg bei ihrer Eröffnung betonten. Die „Kartoffelfest-Legenden“ Heiko und Marcel Moorschlatt, Bernd Schierenbeck, Frank Hemmerling, Werner Stratmann sowie Anke Korten und Frank Sauer von den Delme Square Dancers bekamen eine Plakette. Thölstedt stellte das Angebot nochmals kurz vor und hieß alle Besucher willkommen. Von Marcel Moorschlatt sowie Bernd Schierenbeck kam der Wunsch auf, dass bei kommenden Festen wieder mehr Kunsthandwerker dabei sein sollten.

Lions-Spende für Theaterprojekt

Eine Geschichte am Rande – oder mitten drin am Geschehen: Am stets riesigen Kartoffelpuffer-Stand der Lions fanden sich drei Mitglieder beziehungsweise Ex-Mitglieder der Theatergruppe „Tollgrün“ von der Wohngemeinschaft Schollendamm der „Norle“ für Menschen mit Beeinträchtigungen ein. Der Gewinn der Lions des Standes soll in diesem Jahr an die Gruppe gehen, damit sie Räume, Requisiten und Material anschaffen können. Vor Ort waren von der WG Laura Schneider sowie Dennis und Marco Schikorra mit Betreuerin Minea Miriam Rosdeck. Carsten Wendt, Vizepräsident der Lions und Schwager von Laura Schneider hatte die Idee und freut sich nun, dass er einen Teil der Kosten für die WG am Schollendamm beisteuern kann. Die Bewohner der WG lieben an der Schauspielerei vor allem die Tanzeinlagen, erklären sie. Ex-Mitglied der „Tollgrün“-Gruppe Marco Schikorra ist mittlerweile allerdings in eine Musikgruppe gewechselt.

Am Lions-Stand machten die Bewohner der WG am Schollendamm Station: Marco Schikorra (in weiß), daneben Betreuerin Minea Miriam Rosdeck, Carsten Wendt, Laura Schneider und Dennis Schikorra. Foto: Kai Hasse

Zufriedenes Fazit der Wirtschaftsförderung

Am frühen Abend zog Lisa Jansen von der dwfg eine kleine Bilanz: „Wir sind sehr zufrieden“, sagte sie, „auch wenn es in diesem Jahr etwas wenige Besucher gewesen sind als im vergangenen Jahr.“ Rund 50.000 Besucher zählte die Wirtschaftsförderung, 2022 waren es etwa 55.000. „Trotzdem war es sehr gut. Die Atmosphäre war toll, es herrschte eine angenehme Stimmung.“ Die „Enden waren gut bespielt“, hält sie auch fest – also die Abschlüsse an der Langen Straße mit der Gruppe „Twinns“ am Westenede und „Cocktail Tropical“ und den Square Dancern am Schweinemarkt. Ein besonderer Hingucker seien in diesem Jahr auch die Landmaschinen gewesen, die man beim Rathaus bestaunen konnte.