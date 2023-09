Ein Feuer, das am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ausgebrochen ist, hat ein Doppelcarport am Riedeweg zerstört. Das teilt die Polizei mit. Als die 33 Einsatzkräfte der Feuerwehren Delmenhorst Stadt und Süd an der Einsatzstelle angekommen waren, war der Carport den Angaben zufolge bereits nahezu abgebrannt. Außerdem fiel ein Zaun den Flammen zum Opfer. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindern.

Ursächlich für den Brand war laut Polizei ein Funke, der beim Abbrennen von Unkraut auf im Carport stehende Kartons übergesprungen ist. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten ist es zu leichten Verkehrsbehinderungen im Riedeweg gekommen.