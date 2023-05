An der Kreuzung Jägerstraße/Elbinger Straße muss an der Haltelinie und nicht vor dem Zebrastreifen gehalten werden - auch, wenn der Fußgängerüberweg dadurch kurzzeitig blockiert wird. Foto: Florian Mielke up-down up-down Würden Sie bestehen? Hier fallen Delmenhorster Fahrschüler bei der praktischen Prüfung am häufigsten durch Von Florian Mielke | 29.05.2023, 12:01 Uhr | Update vor 3 Std.

An einigen Stellen in Delmenhorst rasseln Fahrschüler regelmäßig durch ihre praktische Führerscheinprüfung. Die Fahrlehrer Frank Prasuhn und Mario Janßen berichten, wo es besonders oft passiert und was die Gründe dafür sind.