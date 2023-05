An der Kreuzung Jägerstraße/Elbinger Straße muss an der Haltelinie und nicht vor dem Zebrastreifen gehalten werden - auch, wenn der Fußgängerüberweg dadurch kurzzeitig blockiert wird. Foto: Florian Mielke up-down up-down Würden Sie bestehen? Hier fallen Delmenhorster Fahrschüler bei der praktischen Prüfung am häufigsten durch Von Florian Mielke | 29.05.2023, 12:01 Uhr

An einigen Stellen in Delmenhorst rasseln Fahrschüler regelmäßig durch ihre praktische Führerscheinprüfung. Die Fahrlehrer Frank Prasuhn und Mario Janßen berichten, wo es besonders oft passiert und was die Gründe dafür sind.