Das Stadtarchiv hat alte Protokolle von Stadtratssitzungen digitalisiert: Die Öffentlichkeit kann nun quasi von überall darauf zugreifen. Foto: Stadtarchiv Stadt stellt alte Ratsprotokolle online Im Internet die Stadtgeschichte von Delmenhorst erforschen Von Florian Mielke | 27.01.2023, 17:48 Uhr

Durch die Digitalisierung alter Stadtratsprotokolle ist es ab sofort möglich, historische Entscheidungen der Delmenhorster Politik am heimischen Computer oder am Smartphone nachzuvollziehen. So kann auf die Dokumente zugegriffen werden.