Bei einer Vatertagsparty in Delmenhorst hat ein 32-Jähriger am Abend den Hitlergruß gezeigt. Symbolfoto: Melanie Hohmann

Polizei verzeichnet nur wenige Einsätze Hitlergruß auf Vatertagsparty in Delmenhorst hat Folgen für 32-Jährigen Von Eyke Swarovsky | 19.05.2023, 11:41 Uhr

Die Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch spricht in ihrem Fazit von einem ruhigen Vatertag in der Region. Ein Vorfall auf einer Party in Delmenhorst sticht jedoch heraus.