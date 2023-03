Polizeihund „Troll“ fasste den mutmaßlichen Täter nach einem schweren Raubüberfall auf einen Restaurantbetreiber an der Stedinger Straße. Foto: Polizei up-down up-down 25-Jähriger in Haft Polizeihund fasst Mann nach Raubüberfall auf Restaurant Rhodos in Delmenhorst Von Bettina Dogs-Prößler | 21.03.2023, 10:27 Uhr

Die Polizei hat einen 25-jährigen Mann festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, am Sonntagabend den Betreiber des Restaurants Rhodos an der Stedinger Straße ausgeraubt zu haben. Ein Polizeihund fand ihn am Wollepark.