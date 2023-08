Ein junger Mann klingelt an der Haustür, stellt sich vor und plötzlich soll etwas unterschrieben werden. Dagmar Wegner hat genau das mitbekommen, als sie mit ihrem 88-jährigen Vater telefonierte. Es ging um eine Änderung der Fördermitgliedschaft bei der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und einen Datenabgleich. Die Delmenhorsterin ist erstaunt über den Vorgang. „Ich verstehe nicht, warum so etwas gemacht wird. Und dann soll auch noch auf dem Ipad unterschrieben werden“, so Wegner.

Johanniter derzeit verstärkt in Delmenhorst unterwegs

Ist das wirklich seriös? Oder steckt vielleicht eine Betrugsmasche dahinter? Schließlich warnt die Polizei regelmäßig vor kriminellen Haustürgeschäften. Die Johanniter klären auf. Dass Mitarbeiter von Tür zu Tür gehen und um Mitglieder werben, sei in der Branche tatsächlich gängige Praxis, heißt es dazu aus Oldenburg. Und Pressesprecher Stefan Greiber bestätigt auf Nachfrage, dass die JUH derzeit verstärkt in Delmenhorst unterwegs ist.

„Mit unseren Fördermitgliedschaften finanzieren wir unsere ehrenamtlichen Ortsverbände, wie den in Delmenhorst. Der Mindestjahresbeitrag liegt bei 24 Euro. Das kann aber auch jederzeit gekündigt werden“, so Greiber. Was die Konditionen der Mitgliedschaft betreffe, gehe man hinsichtlich der Kundenfreundlichkeit weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Der Johanniter-Ortsverband in Delmenhorst zählt derzeit übrigens 1019 Mitglieder.

Mitglieder-Aktionen kündigt man nicht mehr an

Von der Handhabe, Mitglieder-Werbeaktionen im Vorfeld medial anzukündigen, um Anwohner zu informieren, habe die Hilfsorganisation inzwischen Abstand genommen. „Es hat sich herausgestellt, dass sich immer dann die Betrugsfälle gehäuft haben“, berichtet Greiber. Sprich: Betrüger haben die Gunst der Stunde für sich erkannt und das Vertrauen der Leute ausgenutzt.

Ausweispflicht und neue Kleidungsrichtlinien

Wie man sicher sein kann, dass auch wirklich ein Mitarbeiter der Johanniter vor der Tür steht? „Sie zeigen unaufgefordert ihren Ausweis vor“, erklärt Greiber. Eine Zeit lang sei man auch in den roten Einsatzjacken unterwegs gewesen. Weil dies zum Teil aber für schockierte Reaktionen an der Haustür gesorgt habe, sind die Kleidungsrichtlinien geändert worden, teilt Greiber mit: „Die Mitarbeiter sind mit saisonabhängiger Kleidung unterwegs. Mit Johanniter-Schriftzügen sind sie deutlich erkennbar.“ Was den Vertrauensfaktor betrifft, weist Greiber zudem darauf hin, dass die Johanniter Träger des DZI-Spendensiegels sind, das jährlich einer strengen Prüfung unterliege.