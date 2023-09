Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe „Tam-Tam Summer Jam“ wird an diesem Samstag ein letztes Mal am „Grünen Zimmer“ in der Delmenhorster Innenstadt gefeiert. DJ Wolfgang Axonoff wird dort bei der „La Palma Revival Party“ von 17 bis 22 Uhr Musik aus den 70er, 80er und 90er Jahre auflegen und damit vielleicht den einen oder anderen an die Zeiten in der ehemaligen Delmenhorster Kultdiskothek erinnern.

DJ Wolfgang Axonoff legte ab 1973 in der Diskothek La Palma auf: Heute moderiert er einmal im Monat die zweistündige Sendung „Rock ́n Pop Classic" bei RadioWeser TV.

„Mit der ,La Palma Revival Party‘ schließen wir die Sommerreihe ,Tam-Tam Summer Jam‘ würdig ab“, findet Projektmanager Connor Hoffmann von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg), die in diesem Sommer am Grünen Zimmer an der Langen Straße diverse Events veranstaltet hat: „Wir konnten unterschiedlichste Formate durchführen und denken, dass für jede und jeden etwas dabei war.“

Auch bei der „La Palma Revival Party“ wird der Foodtruck des Unternehmens „Coffee Eisland“ laut dwfg Getränke und Speisen anbieten.