Laterne, Laterne – Sonne, Mond und Sterne: Die Volksbank Oldenburg-Land Delmenhorst und die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) laden auch 2023 wieder zum großen Laternenumzug in die City. Am Freitag, 27. Oktober, wird sich die Delmenhorster Innenstadt abermals in ein Lichtermeer verwandeln. Spektakulär soll es anschließend bei der Feuershow zugehen, versprechen die Veranstalter.

Wenn sich die Teilnehmer zum Umzug versammeln, dürfte es voll werden auf dem Rathausplatz. Die Volksbank und die dwfg rechnen mit über 1000 Besuchern bei dem eigenen Angaben zufolge „wohl größten Laternenlauf der Region“. „Wenn es nicht Hunde und Katzen regnet, dürfte die Zahl auf jeden Fall vierstellig werden“, prognostiziert Katja von Elbwart von der Volksbank Oldenburg-Land Delmenhorst.

Zauberer, Ballonkünstler und Kinderschminken

Neben dem klassischen Umzug, der von den Spielmannszügen des DTB, aus Adelheide und Neuenkoop-Köterende, ehrenamtlichen Helfern, Polizei und Sanitätsdiensten begleitet wird, locken die Veranstalter auch in diesem Jahr mit einem vielfältigen Rahmenprogramm. Ab 17.30 Uhr stimmt der Zauberer Tim Jantzen mit Kunststücken und einer Moderation auf den Laternenlauf ein. Zudem werden Ballontiere geformt und den Kleinen beim Kinderschminken noch der richtige Look mit leuchtenden Farben verpasst.

Das ist die Umzugsstrecke

Der eigentliche Umzug soll dann um 18.30 Uhr starten und über die Lange Straße in Richtung Mühlenstraße führen. Von dort aus geht es entlang des Volksbank-Gebäudes in Richtung Louisenstraße, in die Bahnhofstraße, über die Kirchstraße und die Schulstraße schließlich zurück in die Lange Straße zum Rathausplatz. „Die Laufstrecke ist auch für Kinder im Kindergartenalter gut zu meistern“, sagt von Elbwart.

Feuershow rundet den Abend ab

Nach dem Umzug steigt auf dem Rathausplatz die eingangs erwähnte Feuershow. Zwei Jongleure sollen dabei mit ihren Einlagen den Zuschauern einheizen. Bei einem Stand an der Bühne soll es auch diesmal wieder Brötchen vom ansässigen Bäckermeister Haferkamp geben. Das Reisebüro Aurin wird zudem Kinderpunsch anbieten. „Wir freuen uns auf ganz viele Kinder, Eltern und Großeltern“, heißt es in der Ankündigung der Volksbank.