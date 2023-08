Von außen ist noch nicht viel zu sehen im Erdgeschoss der Langen Straße 80 am Schweinemarkt: Hier und da steht ein Tisch, Spiegel hängen oder lehnen an der Wand und in einer Ecke steht ein Holzfass. Dabei ist das Sortiment für das Frauenmodegeschäft „Lieblingsladen“, der aus der Syker Straße 66 in Delmenhorst dorthin umzieht, schon da, verrät Inhaberin Sabine Wilms. Dieses wolle sie vor neugierigen Blicken durch das Schaufenster aber noch etwas geheim halten, sagt die 60-Jährige augenzwinkernd.

Jetzt auch Mode für kleine Frauen

Eine Veränderung gibt sie aber schon preis – nicht zuletzt durch das Werbeschild über dem Ladeneingang. Denn dort ist zu lesen: „Lieblingsladen – small & curvy“. Während sie an der Syker Straße neben „normalen Größen“ auch curvy Mode, also Kleidung für „kurvigere“ Frauen, bis zur Größe 58 anbot, hat sie ihr Sortiment nun auch um Kleidung für kleine Frauen erweitert. Hier sei für jeden Geschmack etwas dabei: „Rockig, sportlich, elegant und frech“, zählt die gelernte Bürokauffrau auf, die vor 21 Jahren nach der Scheidung von ihrem Mann, mit dem sie ein gemeinsames Unternehmen geführt hatte, „aus der Not heraus“ mit einem Second-Hand-Laden an der Oldenburger Straße angefangen hat. Die Mode in ihrem neuen Geschäft am Schweinemarkt komme aus Dänemark, Italien oder Barcelona.

Zwei Jahre nach neuer Verkaufsfläche gesucht

„Wir mussten expandieren, weil wir total überlaufen waren“, erklärt Sabine Wilms den Grund für den Umzug. Vor allem durch den Ausbau ihrer Social-Media-Präsenz während der Corona-Pandemie habe sie viele Kunden dazugewonnen. Online-Handel komme für sie aber nicht infrage: „Es gibt nur entweder oder, beides ist für uns zu viel. Und die Leute brauchen Beratung und müssen die Kleidung fühlen“, spielt sie auf die „Sondergrößen“ an. Seit zwei Jahren sei sie schon auf der Suche nach einer größeren Verkaufsfläche gewesen, als sie in der Zeitung das Inserat für ihre Traumimmobilie entdeckt habe: „Ich fand diesen Laden schon immer schön, darum habe ich den Makler angerufen und dann war er meiner.“

„Ich bringe einen großen Kundenstamm mit, also können wir alle profitieren.“ Sabine Wilms Inhaberin des Lieblingsladens

Rund um den Schweinemarkt gebe es zwar schon mehrere Boutiquen, sagt Sabine Wilms, aber jede sei anders: „Wir ergänzen uns und ich gönne immer jedem alles.“ Mit ihrem Geschäft hofft die quirlige Frau vielmehr der Delmenhorster Innenstadt mehr Schwung zu verleihen: „Ich bringe einen großen Kundenstamm mit, also können wir alle profitieren.“ Das findet auch Immobilienmakler Cord Lindhorst, dessen Angestellte Dagmar Ebling die Immobilie vermittelt hat: „Wir freuen uns, wenn wir für Delmenhorst etwas Positives machen und so einen besonderen Laden am Schweinemarkt unterbringen können.“

Makler Cord Lindhorst (von links) und Vermittlerin Dagmar Ebling überreichten Sabine Wilms am Montag symbolisch den Schlüssel zu ihrer neuen Ladefläche am Schweinemarkt.

Als Öffnungstermin hat sich Sabine Wilms den verkaufsoffenen Sonntag während des Herbstkramermarktes ausgesucht. An diesem gibt es von 13 bis 18 Uhr auf alle Produkte aus dem Sortiment 20 Prozent Rabatt.