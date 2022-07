In einem Delmenhorster Wohnhaus ist eine kleine Cannabis-Plantage entdeckt worden. (Symbolfoto) FOTO: imago images / Christoph Hardt up-down up-down Verfahren gegen 26-Jährigen Polizei findet Marihuana-Plantage in Delmenhorster Mehrfamilienhaus Von Eyke Swarovsky | 26.07.2022, 14:17 Uhr

Mehr oder weniger zufällig hat die Polizei am Montag eine Marihuana-Plantage in einem Mehrfamilienhaus an der Moritz-von-Schwind-Straße in Delmenhorst gefunden.