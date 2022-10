Machten den Familientheater-Tag in der Apostelkirche möglich: (vorne) Ruth Steffen (KPR) und Marcus Ahrens (Lions), (hinten v.li.) Anna-Lena Martschin (Apostelgemeinde), Jana Reschke, Viktoria Beseda (beide Jugendhaus Horizont), Schauspielerin Jeanette Luft, Carsten Wendt (Lions), Sabine Wolff (Sozialarbeit an Schulen), Martin Zuliani (Lions) und Sarah Stellamanns (Nachbarschaftsbüro). 2000 Euro gingen von den Lions an den KPR-Förderverein.

Foto: Frederik Grabbe up-down up-down