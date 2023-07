Ist mit dem Coworking-Space in Delmenhorst rundum zufrieden: Meike Jähnel. Foto: Florian Mielke up-down up-down 45-Jährige auf Heimatbesuch Meike Jähnel aus Delmenhorst lebt in Dubai – und arbeitet im Hyrst Von Florian Mielke | 22.07.2023, 07:53 Uhr

Seit fünf Jahren lebt Meike Jähnel, die in Delmenhorst groß geworden ist, in Dubai. Die 45-Jährige erzählt, warum sie dort noch länger wohnen bleiben möchte – und Araber nach Deutschland in den Urlaub fahren.