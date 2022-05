Das beim Brand 2017 beschädigte, alte St. Josef-Stift in der Delmenhorster Stadtmitte soll auf lange Sicht einem neuen Wohn- und Arbeitsquartier Platz machen. FOTO: Frederik Grabbe Verzögerung angekündigt Delmenhorst muss auf Fördergeld fürs Marienviertel warten Von Frederik Grabbe | 16.05.2022, 06:34 Uhr

Bundesmittel in Millionenhöhe sollen in das neue Arbeits- und Wohnquartier in der Stadtmitte fließen. Doch das Geld lässt auf sich warten. Das ist der Grund.