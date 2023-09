Engin Erki ist auf den Geschmack gekommen. Der Betreiber des Eiscafés Zampolli an der Langen Straße 82 hat erst kürzlich zwei After-Work-Partys in und vor seinem Café, das natürlich viel mehr ist als das, veranstaltet. Immer mit dabei: die Delmenhorster Sängerin und Soul-Diva Esther Filly. Beide Partys sind vom Publikum so gut angenommen worden, dass Engin Erki direkt weitermachen will.

An Ideen mangelt es dem Gastronomen nie. Gemeinsam mit Bianca Schröder, die ihm als Event-Managerin zur Seite steht, hat er gleich die nächste Idee in die Tat umgesetzt. „Wir feiern im und vor dem Zampolli eine Oktoberfest-Party“ kündigt er an.

Bayerische Spezialitäten und Bier vom Fass

Es ist wieder ein Mittwoch, der hat sich schon bei den After-Work-Partys bewährt. Am 4. Oktober spielt die Musik. Bayerische Spezialitäten und Bier vom Fass gibt es dann natürlich. Zünftig soll es zugehen. Wer in Tracht erscheint, also stilecht im Dirndl oder der Lederhose, darf sich auf eine kleine Überraschung freuen. Vielleicht gibt es kostenlos eine Kugel Brezel-Eis, das Erki eigens machen wird.

Start schon um 12 Uhr

Los geht die Oktoberfest-Party schon ab 12 Uhr, richtig Betrieb dürfte aber spätestens dann sein, wenn Esther Filly wieder zum Mikrofon greift. Die Wahl-Delmenhorsterin mit der markanten Stimme gibt von 20 bis 22 Uhr wieder ihr Bestes, um die Gäste zu unterhalten. Ihr Swing-Pop mit deutschen Texten, der bald auch auf zu CD haben sein wird, hat bereits viele Fans.

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Platzreservierung, die erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich ist, gibt es unter (04221) 2927753.