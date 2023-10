Noch steht das Weihnachtsfest nicht vor der Tür, es nähert sich aber mit großen Schritten. Die Adventszeit soll den Delmenhorstern verschönert werden – und zwar mit einer Weihnachtsgeschichte. Das plant zumindest Alina Otto vom Spielwaren-Fachgeschäft Carl Otto. Sie und andere Geschäftsleute in der Innenstadt wollen einen digitalen Adventskalender auf die Beine stellen und ab dem 1. Dezember jeden Tag bis zum Fest einen Teil aus dem Kinderbuch „Drei Freunde warten auf Weihnachten“ vorlesen.

Zielgruppe sind Kinder

„Man kennt es ja selber: Morgens scrollt man im Smartphone und lässt sich berieseln“, sagt Otto. Das würden selbst schon Kinder tun. Und gerade ihnen will Otto mit dem Adventskalender etwas bieten. „Sich einkuscheln mit einem Kakao und einer schönen Geschichte lauschen. Das passt auch einfach gut in die Zeit“, findet sie. Knapp zehn Geschäfte in der City würden bereits an der Aktion teilnehmen, doch es werden noch weitere Unterstützer gesucht. Dabei müsse es sich nicht unbedingt um Kaufleute handeln. „Es können gerne alle Ansässigen in der Innenstadt mitmachen und auch angrenzende Geschäfte sind eingeladen“, so Otto.

Im Obergeschoss hat die junge Unternehmerin ein kleines weihnachtliches Set aufgebaut. In einem Sessel können wahlweise die Märchenonkel oder -tanten dann Platz nehmen und das Buch von Autorin Henrike Wilson vorlesen. Dabei geht es um „turbulente Geschichten mit Weihnachtsmann, Fuchs und Eichhörnchen“, die in 24 Kapiteln auf das große Fest einstimmen sollen. Empfohlen habe ihr das Buch Sabine Jünemann von der Buchhandlung Jünemann, sagt Otto: „Es ist wirklich eine ganz süße Geschichte.“

Werbung für Delmenhorster Geschäfte

Otto hat bereits ein Video zusammengestellt, in das die Vorleser nur noch eingefügt werden müssen. Geteilt wird der digitale Adventskalender über die Instagram-Seite des Spielwarengeschäfts – oder die der anderen Beteiligten. „Natürlich soll das Ganze auch Werbung für unsere Geschäfte machen“, sagt Otto. Die Delmenhorster sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass Weihnachtsgeschenke eben auch in der Innenstadt gut gekauft werden können.

Kaufleute treten gemeinsam auf

„Das ist eine richtig schöne Idee“, findet Christian Wüstner, Sprecher der City-Kaufleute. „Keiner steht im Vordergrund und wir können uns alle gemeinsam präsentieren.“ Für die Weihnachtszeit, die für die Kaufleute besonders wichtig ist, sei das die richtige Vorgehensweise.