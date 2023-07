Eine 60-jährige Radfahrerin ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Delmenhorst lebensgefährlich verletzt worden. Foto: NWM-TV up-down up-down Lebensgefährlich verletzt Radfahrerin an Syker Straße in Delmenhorst von Sattelzug überfahren Von Eyke Swarovsky | 17.07.2023, 12:27 Uhr

Eine 60 Jahre alte Radfahrerin ist am Montagmorgen an einer Kreuzung an der Syker Straße von einem Sattelzug überfahren und lebensgefährlich verletzt worden.