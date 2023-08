Das Schmuckbeet am Aufgang zwischen Bismarckstraße und Graft sieht in diesen Wochen verlassen aus. Sommerblumen, wie in den vergangenen Jahren üblich, sind dort nicht zu sehen. Stattdessen gedeiht das Unkraut vor sich her. Hat der Fachdienst Stadtgrün die Fläche möglicherweise vergessen? Tatsächlich nicht. „Das Schmuckbeet zwischen Bismarckstraße und Graftanlagen soll zum Teil zu einer dauerhaften Pflanzung umgestaltet werden. Es sind bevorzugt insektenfreundliche Pflanzen ausgewählt worden“, teilt Sprecher Timo Frers auf Anfrage mit. Dabei handele es sich um Stauden und Sträucher.

Weitere Änderungen auf dem Areal geplant

Bis die Umgestaltung startet, wird es allerdings noch dauern. Denn die Stadt hat die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben – auf dem Areal sind noch weitere Änderungen geplant. Laut Ausschreibung plant die Stadt in dem Bereich eine Höhenanpassung der Geh- und Radwege inklusive einer neuen Pflasterung. Spätestens in der zweiten Kalenderwoche 2024 solle das Schmuckbeet dann bepflanzt sein. Die Frage, warum der Fachdienst Stadtgrün sich nicht selbst der neuen Bepflanzung widmet, beantwortete die Verwaltung nicht.

Hintergrund der Umgestaltung ist ein Antrag der Delmenhorster Liste gemeinsam mit der Gruppe FDP/UAD im Jahr 2020. Dort wurde darum gebeten, städtische Grünflächen, die sich zwischen verdichteter Wohnbebauung befinden, in Blühwiesen umzuwandeln. Unterdessen wächst bereits seit Mai ein Paradies für Bienen und Insekten an der Stedinger Straße heran. Dort, wo bis vor ein paar Jahren noch die Wollepark-Wohntürme 1 bis 5 standen, wachsen auf einer 1300 Quadratmeter großen Fläche jetzt unter anderem Perserklee, Roter Mohn und Stauden.

Darum sind Staudenpflanzen Insektenfreundlich

Laut Fachquellen sind Stauden Bienen- und insektenfreundlich aufgrund ihrer reichen Nektar- und Pollenangebote, die eine essenzielle Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber darstellen. Die Vielfalt an Blütenformen und Farben lockt eine breite Palette von Insekten an und ermöglicht unterschiedlichen Arten, sich anzupassen. Durch die kontinuierliche Blütezeit verschiedener Staudenarten über das Jahr verteilt, wird eine konstante Nahrungsquelle für Insekten gewährleistet.