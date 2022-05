Durch eine Missachtung der Vorfahrt kam es in Delmenhorst am Donnerstag zu einem heftigen Verkehrsunfall. FOTO: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Eine Person verletzt Delmenhorst: Schwerer Verkehrsunfall nach missachteter Vorfahrt Von Ruben Schiefke-Gloystein | 20.05.2022, 11:24 Uhr

Ein Autofahrer missachtete am Donnerstag in Delmenhorst die Vorfahrt und verursachte so einen Verkehrsunfall. Dabei entstand hoher Sachschaden.