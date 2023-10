Als Teil des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ ist das Projekt ‚Delmenhorst bei eBay‘ umgesetzt und ein lokaler Onlinemarktplatz ins Leben gerufen worden, dessen Ziel es ist, die Präsenz der hiesigen Einzelhändler im digitalen Raum zu fördern und zu festigen. Der Online-Auftritt von Delmenhorst ist unter www.ebay-deine-stadt.de/delmenhorst zu finden. Seit wenigen Monaten ist das Projekt am Start, über 100 Händler sind laut Connor Hoffmann von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH schon über die Plattform zu finden, die eigenständig ist, aber die Infrastruktur von eBay nutzt. Viele der Händler sind schon länger im Online-Geschäft aktiv. Zahlen, wie viele Händler neu eingestiegen sind, hat Hoffmann nicht genannt.

Digitale Präsenz ausbauen

Eine Informationsveranstaltung in der Markthalle sollte jetzt dazu dienen, Einzelhändler über die Möglichkeiten und Vorteile von „Delmenhorst bei eBay“ zu informieren und sie bei der Etablierung ihrer digitalen Präsenz zu unterstützen. „Mit dem lokalen Onlinemarktplatz ‚Delmenhorst bei eBay‘ wird den Einzelhändlern die Möglichkeit geboten, ihre digitale Präsenz in Delmenhorst und Umgebung auszubauen. Interessierte Kunden können sich wichtige Informationen zu ihrem Geschäft von zu Hause aus ansehen und Bestellungen aufgeben“, sagte Connor Hoffmann.

Kaum Resonanz auf Infoveranstaltung

Die Resonanz blieb allerdings überschaubar, lediglich vier Interessierte hatten sich eingefunden, darunter mit Christian Wüstner der Sprecher der City-Kaufleute, der mit seinem Geschäft einsteigen will, aber noch viele Fragen und Bedenken hat. Die Informationsveranstaltung sollte auch dazu dienen, Einzelhändlern das nötige Wissen und die Tools zur Verfügung zu stellen, um ihr Geschäft erfolgreich auf dem Onlinemarktplatz zu etablieren. Das machte Marco Dierke als Vertreter von eBay klar. Er betonte: „53 Prozent der Deutschen möchten in 2023 verstärkt bei lokalen Händlern einkaufen, um sie in der Krise zu unterstützen. Wir bieten die Möglichkeit, online auch außerhalb der Öffnungszeiten auf Artikel zuzugreifen, die in Delmenhorst angeboten werden, im Laden abgeholt und verschickt werden können.“

Kundenkreis erweitern

Die Plattform soll den Einzelhändlern in Delmenhorst die Möglichkeit bieten, ihre Produkte einem größeren Kundenkreis zu präsentieren und somit ihre Marktpräsenz zu erweitern. „Die Nutzung des Online-Marktplatzes bietet den Händlern nicht nur eine zusätzliche Verkaufsplattform, sondern auch die Möglichkeit, die Kundenbindung zu stärken und neue Kundengruppen zu gewinnen“, betonte Dierke.

Individuell Betreuung

Deutschlandweit seien bereits 18.000 Händler dabei, über 40 Städte hätten sich eine Plattform eingerichtet. So werde „ebay Deine Stadt“ mehr und mehr zu einem Begriff bei Verbrauchern. Händler, die einsteigen, werden laut Dierke individuell betreut, bekommen ein kostenloses Coaching und Hilfe beim Aufbau des Online-Geschäftes.

Hoffmann hofft, dass die Plattform zum digitalen Schaufenster der Stadt wird, zu einem neuen Gesicht. Der stationäre Handel könne so vom Online-Geschäft profitieren.