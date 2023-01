Einer der Vorreiter für den Umbau von Gewerbeflächen in attraktiven City-Wohnraum: Das Selve-Haus an der Ecke Lange Straße/Kirchstraße. Foto: Michael Korn up-down up-down Belebung für Einzelhandel Experten: Delmenhorst soll Innenstadt als Wohnquartier attraktiver machen Von Michael Korn | 07.01.2023, 16:00 Uhr

Wer in der City wohnt, geht dort auch einkaufen oder in die Gastronomie. Einzelhandelsexperten raten Delmenhorst daher zu mehr Wohnangeboten in der Innenstadt.