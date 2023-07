Die Brüder Rainer (links) und Harald Speck arbeiten sei 49 Jahren in den Delme-Werkstätten. Foto: Lea Meyer/Delme-Werkstätten up-down up-down Im Gleichklang in den Ruhestand Speck-Zwillinge der Delme-Werkstätten gehen nach fast 50 Jahren in Rente Von Melanie Hohmann | 09.07.2023, 18:39 Uhr

Nach fast 50 Jahren Tätigkeit in den Delme-Werkstätten haben sich die Zwillingsbrüder Rainer und Harald Speck in den Ruhestand verabschiedet. In einer Sache sind sie unterschiedlicher Meinung.