Angebot am Jugendhaus Sachsenstraße Projekt von Werder Bremen: „Spielraum" für Kleinkinder in Delmenhorst Von Jonas Altwein | 14.09.2023, 15:54 Uhr Im Projekt Spielraum sollen Kinder aus sozialschwachen Familien auf spielerische Weise gefördert werden. Foto: Jonas Altwein

Mit dem Projekt „Spielraum“ will Werder Bremen Kinder aus sozialschwachen Familien im Alter von drei bis sechs Jahren fördern. Jetzt auch am Jugendhaus Sachsenstraße in Delmenhorst.