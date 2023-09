Marienviertel, Bahnhofsumfeld, Wonnepark, Hertie-Abriss oder Wohnquartier auf dem ehemaligen DLW-Gelände: In Delmenhorst stehen in den kommenden Jahren so einige Großprojekte auf dem Programm. Inspiration, wie man urbane Räume lebenswert macht, können sich Städteplaner und andere Interessierte ab diesem Freitag in der städtischen Galerie Haus Coburg abholen. Denn um 19 Uhr wird dort die neue Ausstellung „raumlaborberlin. Modelling Futures“ des Berliner Architekturkollektivs raumlaborberlin bei freiem Eintritt eröffnet, die bis zum 28. Januar 2024 zu sehen sein wird.

Ausstellung zeigt auch internationale Projekte

„,Raumlaborberlin‘ entwirft temporäre Architekturen im urbanen Raum, die eine Straße oder einen Platz so transformieren, dass man bleiben und mitmachen möchte“, heißt es hierzu von der Städtischen Galerie. „Die baulichen Ergänzungen des Kollektivs sind Gebrauchsarchitekturen, die soziale Interaktion stiften und Passantinnen und Passanten zu Akteuren machen. Die Ausstellung im Haus Coburg ist eine seltene Gelegenheit, die oft temporären und örtlich verstreuten Projekte der vergangenen Jahre kennenzulernen.“ Dabei werden die auch internationalen Projekte nicht nur mit Bildern und Modellen visualisiert, sondern meist auch mit Videoaufnahmen, in denen sie umfänglich erläutert werden.

Ein Modell und Bilder zeigen, wie der alte Hafen in Göteborg umgenutzt wurde: Die Sauna auf dem Wasser (links auf dem Modell) gehört mittlerweile zu den zehn beliebtesten Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Foto: Florian Mielke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vergessene Brache in Berlin wiederbelebt

Ein Beispiel dieser Praxis sei die preisgekrönte „Floating University“ in Berlin, erklärten Matilda Felix, Leiterin des Hauses Coburg, und Florian Stirnemann vom raumlaborberlin in einem Pressegespräch: 2018 baute das Kollektiv, das es seit 24 Jahren gibt und größtenteils aus gelernten Architekten besteht, auf dem Regen-Auffangbecken des Tempelhofer Felds in Berlin eine architektonische Struktur mit verschiedenen Räumen. Unter anderem gibt es mittlerweile eine Küche, ein Gewächshaus, Toiletten, ein Forum, eine Bar, ein Atelier und sogar eine kleine Sauna. Hier finden auch kreative Workshops und Festivals statt, in denen unter anderem die Themen Klimagerechtigkeit sowie Wasserknappheit, -nutzung und -aufbereitung reflektiert würden. Eine vergessene Brache sei so zu einem Ort für kreative Zukunftsforschung rund um das Thema Wasser geworden.

„Es geht darum, das Potenzial von vernachlässigten Räumen zu entdecken.“ Matilda Felix Leiterin des Hauses Coburg

Der Stadtraum definiere das Zusammenleben, bei dessen Planung gehe es oft um politische Fragen und bestimmte Vorstellungen, sagte Stirnemann: „Wir wollen das aufbrechen und Handlungsoptionen aufzeigen, um zu neuen Visionen zu kommen.“ Und Felix ergänzte: „Es geht darum, das Potenzial von vernachlässigten Räumen zu entdecken.“

Ein weiteres Standbein, um das zu erreichen, sind die vier „Diskursiven Dinner“, die das Haus Coburg und das „raumlaborberlin“ für jeweils etwa vier Stunden kostenlos veranstalten wollen. Bei diesem laut Stirnemann niedrigschwelligen Angebot soll von 18 bis 22 Uhr in einer in einem Ausstellungsraum eigens dafür eingerichteten Küche miteinander gekocht, gegessen, abgewaschen und gesprochen werden. Während sich das Architekturkollektiv beim ersten Dinner an diesem Samstag vorstellt, geht es beim nächsten Termin am Donnerstag, 19. Oktober, um Innenstadttransformation. Am Donnerstag, 16. November, steht dann das Thema „Schule/ Versorgung/ Zukunft“ auf dem Programm und das Dinner am Donnerstag, 18. Januar 2024, unter dem Titel „Gesundheit/ Kiosk/ Praxis beschließt die Reihe. Flankiert werden die Abende von Kurzvorträgen, bei denen die Referenten laut Stirnemann „neuen Input“ geben.

Für kostenlose „Diskursive Dinner“ anmelden

Für das erste Dinner können sich bis zu 30 Personen telefonisch unter (04221 ) 14 13 2 oder per E-Mail an hauscoburg@delmenhorst.de anmelden. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer dazu bereit, während der Veranstaltung fotografiert zu werden.