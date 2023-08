Erst kommt die Euphorie, dann wird einem schwindelig und plötzlich verliert man das Bewusstsein. So kann es einem ergehen, wenn man Opfer von K.o.-Tropfen wird. Täter mischen diese oft heimlich in Getränke, um Menschen handlungsunfähig und gefügig zu machen. Daraus resultieren dann Raubdelikte oder auch Sexualstraftaten. Um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, geht die Stadt Delmenhorst jetzt mit einer neuen Kampagne an den Start. So wird der Herbst-Kramermarkt im September erstmals von dem Präventionsprojekt „Gib K.o.-Tropfen keine Chance“ begleitet.

Darja Petrosjan, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, will damit das Bewusstsein der Menschen für die Thematik schärfen und gleichzeitig eine Anlaufstelle für Hilfesuchende schaffen. „Wir möchten daran appellieren, gegenseitig aufeinander aufzupassen und sich Hilfe zu holen, wenn irgendwas nicht stimmt“, so Petrosjan. Weil die Nachweisbarkeit von K.o.-Tropfen meist nur über eine kurze Zeitspanne möglich ist, sei „schnelles Handeln extrem wichtig“. Polizeihauptkommissar Sebastian Nitsch ergänzt dazu: „Scham oder Angst sollten nicht davon abhalten, die Polizei einzuschalten. Nur so lassen sich Täterinnen und Täter überführen und weitere Taten verhindern.“

Petra Gerlach kennt K.o-Tropfen-Fall aus dem Umland

Petra Gerlach begrüßt die Kampagne als Oberbürgermeisterin von Delmenhorst sehr und sieht im Kramermarkt die ideale Plattform dafür, diese in der Bevölkerung bekannt zu machen. Dort werden vom 9. bis 13. September rund 20.000 Besucher erwartet. Gerlach selbst kennt einen Fall aus dem Umland, als eine Person Opfer von K.o.-Tropfen geworden ist. „Betroffene suchen die Schuld erstmal bei sich selbst. Dabei sind wir nicht mehr selbstbestimmt unterwegs, wenn so etwas passiert“, sagt Gerlach. Die Oberbürgermeisterin ruft dazu auf, achtsam zu sein und die Augen offen zu halten.

Schausteller-Verband unterstützt Kampagne

Unterstützung bekommt die Stadt Delmenhorst für die Umsetzung der Kampagne auch vom Schausteller-Verband. Kramermarkt-Schausteller Danny Müller kennt ein vergleichbares Präventionsprojekt aus Bremen und begrüßt ausdrücklich, dass nun auch in Delmenhorst etwas gemacht wird. „Als Schausteller sind wir temporär auf dem Gelände zu Hause. Da entwickelt man eine besondere Sensorik dafür, wenn irgendwas nicht stimmt“, so Müller.

Utensilien zur Prävention werden verteilt

An den Ausschänken und Buden auf dem Kramermarkt-Gelände werden nicht nur Info-Flyer zu der Kampagne ausliegen. Die Gleichstellungsbeauftragte Petrosjan hat mit ihrem Team zur Prävention auch eigene Utensilien entworfen. So gibt es einen Flaschendeckel aus Silikon, mit dem man sein Getränk ebenso schützen kann wie mit einem Pappring, der einen Strohhalmschlitz beinhaltet.

Die Gleichstellungsstelle zeigt sich kreativ. Neben dem Infoflyer zum Projekt wurden mit einem Silikon-Aufsatz für Flaschen und einem Pappschutz für Gläser mit Strohhalmschlitz auch gleich zwei Utensilien zur Prävention entworfen.

Hilfesuchende könnten sich auf dem Kramermarkt an jeden Schausteller wenden. In unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsgelände hat auch die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch ihren Sitz an der Marktstraße 6/7.