Ab kommendem Sonntag wird Tabina Bremicker öfter am Pult in der Apostelkirche stehen. Foto: Florian Mielke up-down up-down Neue Pastorin in Delmenhorst Tabina Bremicker will schauen, was Menschen in Düsternort brauchen Von Florian Mielke | 10.12.2022, 20:01 Uhr

Im Gottesdienst am kommenden Sonntag wird Pfarrerin Tabina Bremicker in die Kirchengemeinde Zu den 12 Aposteln in Delmenhorst eingeführt. Neben Gemeinschaft liegt ihr noch ein anderes Thema besonders am Herzen.