Am 25. Dezember ab 21 Uhr „Delmenhorst tanzt" am ersten Weihnachtstag bei Schierenbeck

Die Partyreihe „Delmenhorst tanzt“ findet am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, ab 21 Uhr mit einer Weihnachtsparty in der Gastronomie Schierenbeck an der Bremer Straße 327 eine Fortsetzung.