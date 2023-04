Bei Wohnmobilisten wird der kostenlose Stellplatz „An den Graften“ laut dwfg immer beliebter Foto: dpa/Christian Dittrich up-down up-down Zweitbestes Ergebnis der letzten Dekade Tourismus in Delmenhorst im Jahr 2022 wieder fast auf Vor-Corona-Niveau Von Florian Mielke | 15.04.2023, 17:13 Uhr

Nur 2019 wurden in Delmenhorst in den vergangenen zehn Jahren mehr Übernachtungen und Gästeankünfte verzeichnet als 2022. So sehen die Zahlen aus.