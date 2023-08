Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 19.30 Uhr auf der A28 im Bereich der Stadt Delmenhorst schwer verletzt worden. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise weiteren Drogen.

Transporter kracht frontal in Baum

Wie die Polizei berichtet, befuhr der 26-jährige Bremer mit einem Kleintransporter die A28 in Richtung Oldenburg. Zeugen fiel dabei eine unsichere Fahrweise auf. An der Anschlussstelle Deichhorst wollte er die Autobahn verlassen und der B213 in Richtung Wildeshausen folgen.

In der Abfahrt kam er mit dem Transporter aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Fahrer roch nach Alkhol

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Zudem zeigte der Bremer Anzeichen, die auf den Konsum von weiteren Drogen schließen ließen. Mit der Durchführung von Tests war er nicht einverstanden, so dass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden musste. Er war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Anschlussstelle mehrere Stunden gesperrt

Am Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der von den Beamten auf etwa 8000 Euro beziffert wurde. Am Baum entstanden weitere Schäden. Zudem waren sowohl die Fahrbahn als auch das Erdreich an der Unfallstelle mit Betriebsmitteln verunreinigt.

Bis zur Bergung und vollständigen Reinigung war die Anschlussstelle gesperrt. Angehörige der Autobahn GmbH hoben die Sperrung am Freitag um 0.15 Uhr auf.