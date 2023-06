Kampfeslustig: André Thomsen wird am Protesttag nicht nur seine Apotheke schließen, sondern auch Plakate aufhängen sowie vor Ort Flyer verteilen und die Kunden über die Missstände aufklären, mit denen seine Branche zu kämpfen hat. Foto: Florian Mielke up-down up-down Protesttag am 14. Juni Apotheker aus Delmenhorst und Ganderkesee im Kampfmodus Von Florian Mielke | 08.06.2023, 19:55 Uhr

Zurzeit ist es schwierig, an bestimmte Medikamente zu kommen. Am 14. Juni wird es in vielen Apotheken in Delmenhorst und Ganderkesee gar unmöglich. Denn diese schließen aus Protest. Das sind die Gründe.